臉書謠傳「板樹體育館門口停車場是染疫者集中場所」假消息，調查局溯源查出是北部郭姓男子散布。（調查局提供）

我國新冠肺炎疫情尚未平息，臉書等網路社群也持續流竄假訊息，甚至出現指稱國產疫苗將進行青少年二期試驗、板樹體育館染疫者集結等消息，不只誤導民眾，還會引發社會恐慌。法務部調查局溯源追查，約談2名散布者到案，並將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送轄區地檢署偵辦。

臉書近日傳出「高端疫苗徵12-18歲的二期試驗者」消息，指疫苗試驗已在20歲以上受試者執行，未來如獲得緊急授權，也只能給予該年齡層施打，在學12至18歲的青少年則無法接種疫苗獲得保護，因此正在規劃青少年臨床試驗共360名，預計6月底開始，希望大家幫忙詢問有意願讓孩子接種疫苗的家長親朋好友，並留下聯絡方式。

高端疫苗生物製劑股份有限公司、新竹馬偕紀念醫院均已針對此消息發布公告，澄清尚未正式招募12至18歲受試者，醫院也無接獲臨床研究相關申請。調查局溯源查出是南部蔡姓男子散布，新竹市調查站17日約談蔡男到案，蔡男表示訊息來自他人網路文章，基於支持國產疫苗才會轉貼到臉書上，承認未經查證。全案將移送雲林地檢署偵辦。

臉書另還謠傳：「板樹體育館門口停車場，現在是染疫者集中場所，好友們最近千萬別接近啊！」由於該停車場是中華基督教救助協會配合衛生局運送解除隔離者的地點，新北市調查處向協會查證後，確認該則臉書訊息不實，並追查出來源是北部郭姓男子散布。

新北市調查處16日約談郭男到案，郭男供稱某天經過該停車場，見很多人穿著防護衣，詢問周遭指揮交通者後，對方告訴他附近有感染者，他信以為真，才會轉發到臉書上。全案將移送新北地檢署偵辦。