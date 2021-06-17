台北市內湖區三立電視公司今(17日)傳出有節目工作人員家屬確診，因此有8名員工緊急前往快篩，還在等待結果出爐。更有媒體指出，該節目是鄭弘儀主持的《鄭知道了》，不過鄭弘儀本月初才在另一談話性節目中自爆已自費打了AZ疫苗，還大方分享接種後所產生的副作用。

三立電視台今日驚傳有節目工作人員家人確診，共有8名員工緊急前往快篩，目前仍等待結果出爐，不過協助篩檢的醫院就向《中時》低調證實此事，但是否為員工或員工家屬確診、相關匡列者有幾名，目前還待衛生局釐清。

然而根據蘋果日報報導指出，有員工家屬確診的節目正是鄭弘儀主持的《鄭知道了》，此消息也經負責醫院證實。其實鄭弘儀本月2號才在另一主持節目《新聞挖挖哇》自爆已在2個禮拜多前自費打了AZ疫苗。

鄭弘儀更直言AZ對他來說有一點點副作用，讓他出現發燒、畏寒、頭痛情況，而且是打完12小時後才出現這些副作用，「我是有一些副作用我講實在話，不過呢那個副作用差不多也經歷了半天之久，但是過了以後大概就好了，那我已經打了18、19天了，現在應該是有抗體了。」他也鼓勵大家別把AZ疫苗看得這麼不好，英國幾乎都打AZ，英國現在疫情非常的棒。而他去打疫苗的時候，醫師也跟他說AZ其實被汙名化了。

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