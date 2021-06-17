新冠肺炎疫情第三級警戒時間持續拉長，對部分產業造成嚴重衝擊，多數企業因為疫情實施分流上班、居家工作，也有企業因而暫緩徵才、或甚至忙於應付員工確診後續事宜。因此，在這一階段若能收到面試邀約，不論是現場面試或遠距視訊面試，求職者都更加珍惜這個機會。

以目前普遍實施的遠距視訊面試來說，在收到面試通知時就應該充分準備，以下將分別就遠距面試前中後階段，提出幾個重點供求職者參考。而為幫助年輕人、上班族破除找工作阻礙，1111人力銀行設立「求職講座」專區，邀請各行各業企業HR及職場專家提供涵蓋履歷、自傳、面試、自我行銷、應對進退、勞工權益等議題，歡迎求職者隨時上線免費充電、深入了解求職面試的眉眉角角。

遠距面試前，從容準備。

不論是現場面試或遠距面試，事前準備工作必不可少，尤其遠距面試更需充分準備，因為少了現場面試過程中環境空間、行為舉止等外在干擾，面試官的焦點將集中在鏡頭裡的求職者。此時重點工作之一，便是詳細研究即將面試的公司、職務，且應比過往現場面試的準備再深入些。

除了最基本的公司介紹、產品服務、企業文化等，連同公司財報、官網最新消息、官方粉絲團等公司訊息管道之外，外界新聞報導中有關公司的新聞資訊、與公司相關產業的目前狀況及發展趨勢等，也都應該詳加研究，並將這些資訊與自己欲面試的職務內容連結，作為面試中可發揮的素材。

另外，有關遠距面試的軟硬體設備、服裝儀容與背景環境等事前準備，「遠距面試好緊張 1111人力銀行4攻略劃重點」一文有完整提及。

遠距面試中，見招拆招。

若要在面試過程應對得宜或見招拆招，面試考古題絕對是不能少的資訊，在「求職講座」專區裡，有企業人資與職場專家分享的豐富題庫。在這也列舉幾個適合遠距面試提出的題目，供求職者事先準備與演練，像是「請介紹一下自己」、「你的優缺點為何？」、「若設定的工作目標無法達成，你會如何處置？」、「為何選擇我們公司？」、「為何離開上一份工作？」、「你有問題想提問嗎？」

在遠距面試中要能暢所欲言，必須得減少突發狀況造成視訊中斷、或心理層面的影響。其中，視訊中斷可能攸關網路卡頓、鏡頭失靈、麥克風失效等，心理層面影響，有可能是突發狀況所造成的壓力，或面試時間拉長引發的心理煎熬，「遠距面試狀況多 4大突發你不能不知」一文有突發狀況應對方式供求職者參考。

此外，有經驗的面試官，又是如何看待求職者在遠距面試中的表現呢？「遠距視訊面試4大地雷 人資主管教你如何拆雷（上篇、下篇）」，歸納了人資與面試主管曾在遠距面試中碰到的狀況與解決方案。

遠距面試後，保持聯繫。

隨著資訊發達與願意分享者增加，現在求職面試相關資訊非常豐富，以1111人力銀行「面試經驗談」社群分享平台為例，就有許多求職者分享在各產業、企業的面試經驗，使得現今求職者的正確觀念提升許多。因此面試後的感謝信、提供資料等細節，有越來越多求職者開始關注。

遠距面試結束後，除當下跟面試官道謝外，若在面試過程中，有提到事前未提供給HR或面試官的作品集、執行案例等部分，不妨在面試後email寄出電子檔，一方面再次感謝HR協助、感謝面試官撥空，另一方面，也提供詳細資料讓他們參考，此外更展現求職者積極、對進公司任職抱持高度興趣的一面。若同時有多位候選人在列，相信會讓面試官有更深刻的印象，對這次遠距面試有加分作用。