新冠肺炎疫情警戒仍維持第三級，國內產險業的防疫保單，理賠件數也不斷升高，據保險局統計到本月16日為止，防疫保單已理賠3522件，理賠總金額已達2.72億元，其中今年熱賣的台灣產物防疫神單，已理賠2429件，占所有防疫保單理賠件的69％左右，理賠金額2.4億元，則占88％。

另外，隨著新冠肺炎疫苗開始大量施打，民眾投保疫苗險的件數亦快速成長，保險局副局長張玉煇公布到本月16日為止，疫苗險保單已投保56.2萬件，保險金額1.61億元，比5月底時，再增加25.3萬件左右，到目前為止已有2件理賠案，理賠金額為1.1萬元，應沒有身故理賠部分。

防疫保單即指產險業者推出的法定傳染病費用補償保險，多是理賠染疫時的醫療費用，亦有被隔離時的定額理賠，到6月16日為止，產險業共承保674萬件防疫保單，保費收入38.72億元，其中，台產就承保363.3萬件，保費收入17.33億元。

而疫苗險亦是產險業者推出的疫苗不良反應保險，主要理賠施打疫苗後出現不良反應的醫療或相關費用，有富邦產險、安達產險、兆豐產險及和泰產險四家公司推出，共四張保單，其中，安達、兆豐及和泰都有身故喪葬費用補償金，富邦產則沒有。

張玉煇表示，疫苗險的身故理賠，必須是意外，不是疾病造成，所以仍要看各家保單條款及個案認定。