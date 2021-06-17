儘管蘋果新機拉貨潮啟動有助於大立光(3008)擺脫營運谷底，外資還是未給大立光好評等，美系外資因大立光基本面好轉的能見度仍低，維持大立光「中立」評等及目標價3200元，外資今天亦賣超大立光，致使大立光逆勢收低。

歐美陸續解封，蘋果iPhone新機可望如期於9月下旬上市開賣，大立光等蘋果供應商亦將如同往年，6月開始小量試產，7月起出貨明顯放量，擺脫受淡季及缺料影響的第2季營運谷底。

不過，雖然外資法人多認同大立光最壞狀況可能已經過去，但部分外資對大立光前景看法保守，今天更賣超大立光165張，成為大立光逆勢下挫的幫凶。

美系外資最新報告指出，由於非蘋智慧型手機需求疲弱，且大立光雖然致力於產品多元化跨入VCM，但仍需時間才能有明顯的貢獻，加上相較於同業玉晶光(3406)及舜宇光學，大立光在未來3到5年仍是以智慧型手機為核心業務的鏡頭供應商，其營收及獲利成長恐受限於智慧型手機需求疲弱，而蘋果手機導入潛望式鏡頭預期要到2022年，甚至是我們預期的2023年，因而下修大立光第2季每股盈餘22%至33.2元，並下調2021年每股盈餘3%及維持2022年的預估，調整後2021年/2022年每股盈餘分別為178元及186元，維持大立光「中立」評等及目標價3200元。