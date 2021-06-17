創作歌手陳威全發起「TALENT PLUS 流行音樂講唱偏鄉創作營計劃」，邀請黃美珍與王大文分別到桃園桃山國小與新竹大肚國小與偏鄉孩童分享音樂創作，該計畫原先預定到4所偏鄉小學，卻因疫情只完成了兩所，陳威全改用線上方式，完成另外兩所偏鄉學校教學，隔空互動也讓陳威全激盪出「線上教學」可行性。

陳威全（中）與王大文（左三）到偏鄉分享音樂創作。（上行娛樂提供）

陳威全表示，這次偏鄉創作營，原本還有兩所學校要去，遇到疫情爆發，因此採用線上方式與孩子們互動，他認為，音樂創作一點都不難，只要抓到核心概念，就能輕鬆完成自己的一首歌，一起與學童們設計專屬於學校特色的創作曲，看著他們一人一句地討論，天馬行空提出自己想寫的歌詞，兩到三小時內就完成一首歌的過程，讓他覺得十分感動。

黃美珍從小就在部落生長，身為原住民的她更能了解原住民孩童的需求，她看到學童因為羞澀，不敢表達自己的想法，鼓勵他們勇於表達，一起創作專屬於學校的創作曲。黃美珍透露自己升格當媽後更有耐心，更容易感受到這群偏鄉學子們的需要，她也提醒「不要覺得不可能，不要覺得被限制，反而要好把握每個學習時刻，才能迎接你想要的未來，雖然不是都能一凡風順，就算跌倒了，也要學會站起來，你才有成功的機會！」

更讓黃美珍印象深刻的是，桃山國小因位處偏鄉，海拔1000公尺，除從台北出發車程約3小時外，還得走超過100公尺的吊橋才能到達，這趟教學之旅結束時，孩童們依依不捨地陪著他們沿著吊橋走回車上，甚至有孩子跟她說以後也想加入助教群。

陳威全說，除兩所偏鄉學校的教學改成線上之外，原定舉辦的線下演唱會，也將改成線上的形式，於30日晚上七點在在Talent Plus粉專直播，TVBS聯播，Yahoo則採取錄播方式播出。他說，這次演唱會目的想鼓勵這四所偏鄉學校的孩子所創作的歌曲是能被聽見的，演唱會也邀請客家金曲歌王羅文裕以及曾入圍金曲最佳男歌手許書豪助陣演出。

陳威全到偏鄉分享音樂創作。（圖：上行娛樂提供