民進黨立委邱志偉（左）17日捐一批防疫物資給岡山警分局。（林瑞益攝）

目前新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市議會議長曾麗燕與米森國際股份有限公司董事長楊品潔，17日共同捐贈左營警分局「防疫消毒門」一座，保護警察同仁及洽公民眾安全。民進黨立委邱志偉與企業也捐出一批防疫物資給岡山警分局。

曾麗燕與楊品潔有感於防疫期間，警察人員肩負著協助防疫工作的重任，像是取締未戴口罩、查察群聚場所、宣導防疫措施等勤務，因此共同捐贈防疫消毒門一座。

員警、民眾進入左營警分局前，先通過防疫消毒門，藉由二氧化氯噴霧全身消毒，只需要3秒鐘，便能大大降低感染風險，也多一分保障。

左營分局也是高雄市首間裝設防疫消毒門的警察分局，楊品潔特別在門框上加上彩色防風板，讓消毒功能更升級且外觀精美，兼具功能及美觀。左營分局長陳世煌表示，感謝曾議長與楊董對警察的支持與付出，讓警察在防衛疫情同時，也受到充足的保護，使員警更能安心地執行防疫工作，守護民眾安全。

岡山與湖內方面，邱志偉與企業界友人共同募捐250套防護面罩及防護衣，17日由邱志偉代表捐贈給岡山及湖內警分局，讓警方在協處疑似新冠肺炎確診個案時有更充足的防護。

邱志偉說，外勤警察是接觸疑似確診個案的第一線，警察有充足的防護能確保自身健康，也能保障民眾的安全。