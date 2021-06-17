我駐印度公使陳牧民4月底染疫，52％的肺部受到感染有浸潤現象，獨自一個人在公寓撐了10天，5月初搭乘醫療專機回台治療。衛福部台中醫院今天刊登陳牧民的「印度經驗」，談面對Covid-19如何自我覺察及保護。

陳牧民回憶，4月28日白天開始出現打噴嚏、流鼻水的現象，頭腦有點昏沈。到了第二天，流鼻水的現象持續，傍晚時分開始覺得有點發燒，從辦公室回家後覺得疲憊異常，晚餐也沒什麼胃口。4月30日早上起床之後持續有發燒現象，開始覺得不妙，立刻請辦公室安排當天盡快做PCR檢測，不過也告知要等三或四天才會知道結果。

接下來幾天陳牧民只能在家等待。在症狀出現之後第四天，早上起床後發現嗅覺味覺喪失，開始出現腹瀉，且喉嚨有痰。陳牧民立刻透過在台灣友人的聯繫，台中醫院的醫師根據症狀判斷應該是Covid-19，建議最好去醫院治療，不過此時印度每天確診人數暴增到四十萬人，醫療體系已經負荷不了，光是登記要去醫院就得排上好幾天的時間。只好聽從保險公司安排，盡快先請一位醫生到家裡看診。

5月4日早上一起床陳牧民就收到辦公室傳來的確診報告，確定自己是中了Covid-19，且CT值是17。此時稍微活動已經有點喘，而斷層掃描報告顯示有52％的肺部受到感染有浸潤現象，其中左下肺感染程度最嚴重，此外血液檢驗結果也顯示身體發炎指數很高，醫生建議早點住院，如果要回台治療得趕快安排。

陳牧民想到媒體報導很多印度的新冠肺炎患者，都是本來情況趨於穩定，但突然轉為呼吸困難，幾個小時之後就過世了，覺得情況不太妙。詢問台中醫院，他們也認為這樣的情況有點危險，最好能盡快使用氧氣。由於在印度只有住院才能使用氧氣，不可能找地方吸氧，陳牧民的家人很神奇地透過印度的關係借到一部氧氣壓縮機。使用一段時間後，發現身體狀況有很明顯的改善，血氧濃度可以提昇到96甚至99，甚至可以起來走動。5月7日辦公室正式傳來好消息，確定第二天就可以回台治療。從4月28日出現症狀開始到回台接受治療，自己一個人在印度的公寓裡撐過整整十天。

陳牧民回想這十天在印度發病的過程，感覺自己就像從鬼門關走一遭回來。從出現症狀開始，才短短六天就迅速發展到肺部有一半受感染的程度，要不是斷層掃描呈現這樣的結果，實在讓人難以置信。回台之後也發現自己竟然一個星期內瘦了5公斤。事後詢問辦公室其他確診同事，發現每個人的症狀都不盡相同：有的人不太發燒、有的人主要症狀是咳嗽，也有的人一開始只是喉嚨微微發癢，還有人發病後身上起紅疹。更可怕的是，有些人是檢驗第二次甚至第三次才驗出陽性，這個病毒的狡猾可見一斑。