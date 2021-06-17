全台各縣市長輩陸續接種疫苗，北市府被問及若還有剩餘的疫苗，是否考慮給第七類高中以下學校老師接種。台北市長柯文哲17日表示，他希望開學前老師都有疫苗可以打到，但施打順序還是要尊重中央規定，若疫苗無限就沒問題，若有限，全國都有統一公平性標準。

針對剝皮寮快篩站是否遷移，萬華要不要普篩，柯說，經過1個月努力，萬華不再是熱區，所以剝皮寮快篩站也該功成身退，這1、2天會停止，改成疫苗注射站；至於萬華是否繼續普篩，當陽性率小於1％時，戰略上要做普篩是不對，要改成精準篩檢，從「大規模會戰」變成「游擊隊戰術」。

台北市長柯文哲在臉書PO文秀出捷克布拉格市長賀吉普傳來關心台灣疫情的一封信。（摘自柯文哲臉書／張穎齊台北傳真）

柯說，他腦袋也要轉，這完全是不同的作戰概念，以前是戴口罩、勤洗手、保持社交距離，現在少到一個程度時，要變「游擊隊撲滅戰」，這邏輯就不一樣。

柯文哲今日在臉書PO文秀出捷克布拉格市長賀吉普傳來關心台灣疫情的一封信，柯表示，布拉格市長本就對台灣友善，因台灣也對賀友善，「你對人家好，人家不一定對你好，但99.5％還是會對你好」，賀來台當林口長庚醫院實習醫生時，一定是很多台灣人對賀好，捷克是歐盟一員，歐盟有一定的社會力量，總之就「心存善念、盡力而為」，不曉得哪天會被人家幫助。