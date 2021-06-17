高市桃源衛生所醫療團隊17日持續在桃源區雅米運動籃球場設站，為75歲以上長輩及防疫工作第一線人員共30位民眾施打AZ疫苗，其中有6位長者因行動不便，醫療團隊貼心到宅進行施打服務，過程大致順利。（高市原民會提供／林雅惠傳真）

高市桃源衛生所醫療團隊17日持續在桃源區雅米運動籃球場設站，為75歲以上長輩及防疫工作第一線人員共30位民眾施打AZ疫苗，其中有6位長者因行動不便，醫療團隊貼心到宅進行施打服務，過程大致順利。（高市原民會提供／林雅惠傳真）

全台至今已傳出21人施打AZ疫苗後猝死，高雄也爆出緩打潮，桃源山區17日持續進行75歲以上長者疫苗施打，共有30位長者接受施打疫苗，但因打疫苗後猝死個案頻傳，長輩難免擔憂，桃源衛生所長邱孟肇因此在施打前向長輩說明疫苗免疫反應，安撫長者不安情緒，但有一名杜吳女士非常害怕打針，最後醫療團隊及復興里江里長陪她一起禱告後，順利完成施打疫苗。

高市桃源衛生所醫療團隊17日持續在桃源區雅米運動籃球場設站，為75歲以上長輩及防疫工作第一線人員共30位民眾施打AZ疫苗，其中有6位長者因行動不便，醫療團隊貼心到宅進行施打服務，過程大致順利，但因全台頻傳施打AZ疫苗後猝死個案，長輩心中難免產生不安，衛生所長邱孟肇因此施打前，都會向長輩說明發燒等症狀是疫苗對身體產生免疫反應，要長輩不用過度擔憂。

不過有一名80歲的杜吳女士，因曾施打過流感疫苗後出現發燒及頭痛等症狀，在打AZ疫苗前開始出現焦慮不安，邱孟肇見她太過緊張，於是建議以禱告安撫情緒，並在醫療團隊及復興里江里長陪同下，一起進行禱告，禱告完畢後接受AZ疫苗施打，過程一切順利。

另內門區公所從6月15日起連續3日在區內分地區設置接種站，以「求好不求快」的原則，由衛生所特約醫生詳細問診後，再為施打疫苗。

除提供87歲以上長輩「不排隊、不預約、坐著打」的服務，並提供獨居、身心障礙、重大傷病或其他有特殊需求需接送者，由專屬復康巴士接送服務，區長陳景星並率領公所同仁協助長輩上下車及路線引導，打造安心接種、便利舒適的環境。

陳景星說，截至6月17日止，內門區87歲以上長輩疫苗施打率約5成5，也呼籲長輩打完疫苗後要多休息多喝水，並留意是否有發燒等不適，若有狀況應立即就醫處置。