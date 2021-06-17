高齡接種期間死訊頻傳，平鎮1名94歲周姓老翁於16日晚間疑似因吃粽不慎導致吞嚥困難，手握粽子倒地不起，雖仍有些許呼吸，但已失去意識，警方表示，送至聯新國際醫院進行急救後，仍於16日晚間9點30分宣告不治。

平鎮警分局表示，平鎮1名94歲周姓老翁於16日晚間8點30分疑似吃粽不慎導致吞嚥困難，周翁倒地時仍手握粽子，雖仍有些許呼吸，已經失去意識，經送至聯新國際醫院進行急救後，16日晚間9點30分仍宣告不治，回天乏術。

周翁家屬表示，周翁一直以來的身體都很健朗且行動自如，16日晚間周翁打算和太太共享端午佳節未吃完的粽子，周翁太太因如廁需求而暫時離開，沒想到轉頭一看，卻見周翁手持粽子倒地不起，事發突然。

94歲周翁原屬於高齡接種88歲以上施打對象，但家屬指出，周翁自己表示，因為自己年紀太大，風險高，所以決定不注射這次的疫苗，如今憾事已然發生，家屬表示，雖然遺憾但也接受長輩的離去。