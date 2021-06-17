高雄前今日戲院倒塌現場宛如災難片。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）。

驚悚畫面曝光！高雄前今日戲院坍塌瞬間 帽子男竄出巷子逃命。（民眾提供/記者石秀華高雄傳真）

位於高雄市新興區八德二路、同愛街「今日戲院」舊址，今年1月才發生大樓外牆倒塌，今天下午又發生拆除作業不慎，鷹架倒塌意外，半年不到二度坍塌，宛如災難片重演。而附近監視器更錄下一段驚險畫面，一名戴著帽子的男子，在坍塌發生前疑似察覺不對，迅速從巷中奔逃出來，邊逃邊回頭看，不到2秒身後就揚起大量煙塵，畫面相當驚險。

這起意外發生在今天下午2時30分許，位於新興區同愛街35巷的「今日戲院」舊大樓正在進行拆除作業，疑因施工工法操作不慎，導致鷹架倒塌後，鋼筋和鐵籬瞬間坍塌，壓毀對面3棟房屋的外牆，部分住戶遮雨棚、玻璃破裂，另對面住戶有2部冷氣砸毀，嚇壞屋內住戶及附近鄰居，所幸當下拆除時，現場有管制，意外當下無人受傷。

而附近監視器也錄下倒塌前數秒，一名戴著帽子的男子疑似聽到聲響，慌忙從巷子內奔逃出來，邊逃邊回頭，不到2秒時間，鷹架等物品就整片倒塌落地，揚起大量煙塵，畫面十分驚險。

意外發生後，警方派員到場戒護，市府工務局也派人到場探勘，據了解，工務局已依建築法84條相關規定勒令現場停工，並將依法裁處，由於現場凌亂不堪，倒塌的廢棄物已由施工廠商調派車輛清運。

回顧今年1月28日，台東1小時內接連發生兩次地震，高雄市最大震度為1級，未料剛震完，下午4時36分，位在新興區舊「今日戲院」外牆倒塌，瞬間水泥磚瓦掉滿地，猶如上演災難片，附近民宅也受波及，緊急疏散21人，更有老翁更坐輪椅驚險逃難。