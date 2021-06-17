本土疫情延燒，卻未見趨緩，不少餐飲業者咬牙苦撐，豈料，北市北投一家17年蔬食餐廳，業者宣布(15)日歇業，消息傳出不少在地人、老顧客紛紛感到不捨難過。

北投17年蔬食餐廳業者粉絲團po出歇業消息。（照片/取自《SU蔬食料理餐廳》粉絲團）

位在北投光明路上的「Su蔬食料理餐廳」，因鄰近溫泉聖地，一旁則有北投圖書館等，過去吸引不少觀光客前來，即便是防疫期間，也轉型改成外帶防疫套餐模式，面對無預警宣布熄燈號消息，令老顧客錯愕又難過。

北投光明路上17年蔬食餐廳（15）日無預警歇業。（照片/取自《SU蔬食料理餐廳》粉絲團）

《Su蔬食料理餐廳》粉絲團(13)日深夜貼出「6/15是我們供餐服務的最後一天了，謝謝大家對我們疫情特餐的支持，不好意思，要先跟大家預告營業到6/15，喜歡餐點的老顧客，倒數幾天好好把握。」老顧客紛紛留言「撐不住了嗎？好可惜」、「希望還可以繼續」、「哇…好捨不得啊…好久沒回去看看了」，另有網友向老闆提問，「請問要停業嗎？之後還會開嗎？」小編則回覆「會先停業，如果有人想要承接經營，我們也很樂意，也會將我們的菜色教授，有興趣的人可以跟我們聯絡。」

業者（16）日po出最後道別文，大批網友不捨湧入留言。（照片/取自《SU蔬食料理餐廳》粉絲團）

業者(16)日在粉絲團最後寫下「再見謝謝17年來，讓我們在這美麗的地方遇見大家，朋友般的客人，家人般的工作伙伴，及數不清的料理創作，都在這裡發生。」文中更是提到，看著大家的留言：這是我從小吃到大的餐廳；我是你們開店就來的客人。還有許多當面或留言的鼓勵跟關心，總是讓我感動落淚。有緣才會相遇，感謝大家多年的照顧與陪伴，再見了。