新北市長侯友宜今宣布針對新冠肺炎死亡患者，發放每人10萬元慰問金，反遭台北市長柯文哲酸，「那以後流感呢？腸病毒呢？甚至是水痘、皰疹要不要發？」質疑慰問金做法要一致；對此新北市府回應，新北10萬元慰問金運用「防疫基金」撥款，捐助者最初的捐款意願，就是要協助新冠肺炎患者度過難關。

新北市社會局長張錦麗指出，新北市發放的10萬元新冠肺炎死亡慰問金，並非市府公款，而是運用各界捐助的新北市防疫基金來撥款，依照捐助者捐款意願，用來協助因新冠肺炎而往生的家屬慰問、輔導用途，屬於「專款專用」。

張錦麗說明，新北市防疫基金獲助的每一筆錢，都會先詢問捐助者有無特定指定用途，如醫療單位、醫護人員、染疫者家屬或是低收入戶等不同領域，另有許多捐助者要求用在感染新冠肺炎往生者的慰問專戶上，目前該專戶累計獲捐千萬以上。

張錦麗也說，新北市針對設籍本市因感染新冠肺炎往生者家屬，社會局除了主動關懷並發給10萬元慰問金，家屬若有諮商需求也會提供相關資源協助，給予家屬安慰及關懷。