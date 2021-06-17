挺警做防疫！大台中不動產開發公會及滿弓企業捐贈台中市警局防疫物資。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

新冠疫情嚴峻，全國防疫進入三級警戒，為保護在第一線執行防疫勤務的警察人員，大台中不動產公會等單位今天捐助台中市警察局防護面罩等防疫物資。台中市警察局長楊源明表示，感謝捐贈單位在關鍵時刻提供重要防疫物資，成為警方強有力的後盾，讓執行防疫工作的員警獲得更佳防護。

捐贈儀式今天下午3時在台中巿府警察局行政大樓舉行，大台中不動產開發商業公會及滿弓企業共捐贈防護面罩1千200個及N95口罩500只。台中市警察局局長楊源明、交通警察大隊大隊長陳松寅；大台中不動產開發公會理事長王至亮、常務理事林水龍及童瑞霖及滿弓企業董事長蔡金田等人與會。

王至亮致詞表示，公會日前已捐贈中市大型醫療院所4座正壓檢疫亭及2000個N95口罩，6月15日是警察節，全台卻有不少員警因公染疫，公會決定再捐出1200組防護面罩，提供基層員警執勤配戴使用，防疫工作獲得更安全的保障。

楊源明則表示，警察是協助居家防疫或隔離的一線人員，面對嚴峻疫情，警察責無旁貸，同仁不分日夜執行防疫工作常暴露在病毒威脅之下，防疫物資需求大幅提升，此次捐贈物資將提供外勤單位使用，讓他們得到更佳防護，安心執行防疫工作。

楊源明並呼籲民眾，配合政府防疫措施，外出時全程佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上群聚活動，避免出入擁擠或高感染傳播風險場域，團結抗疫、守護家園。