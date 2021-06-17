Facebook社團（Groups）管理者快看！Facebook 今（17）日宣布推出多項依據社團管理員意見回饋所開發的新工具，為社群領袖提供強力支援。Facebook指出全世界有超過 7,000 萬 Facebook 社團活躍管理員與版主，他們致力打造社群和拉近世界的距離，這也正是 Facebook 的核心使命。為協助社團管理員壯大 Facebook 社群，本次推出的全新社群工具包含：

Facebook 推出社團管理新工具，包含管理員首頁。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

一、管理員首頁（Admin Home）：管理社群的全新一站式頁面

管理員首頁是一個更簡單、更直覺性的目的地頁面，管理員可以在此頁面上，根據自己的需求自訂所有管理工具、設定和功能。管理員可以擁有全新體驗：

（1）快速查看所有需要特別留意的貼文、成員和遭檢舉的留言。

（2）透過重新編排的版面尋找需要的關鍵工具，新頁面將更清楚地顯示各大類別可使用的管理工具。

（3）使用未來將推出的新功能。

Facebook 推出管理員小幫手互動管理工具，協助管理員訂定標準，自動管理貼文和留言。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

二、管理對話和潛在衝突的新工具

確保 Facebook 社團的安全是首要任務，管理員在維護社群安全和健全文化方面扮演關鍵角色。Facebook 推出管理員小幫手互動管理工具（comment moderation to Admin Assist），讓管理員能訂定標準，自動管理貼文和留言。現在，管理員小幫手留言審核工具已可在桌上型電腦與行動裝置上使用，管理員可以運用這項工具執行以下操作：

（1）自行設定多項條件管理社團成員的發文資格，例如擁有 Facebook 帳號的時間，或加入社團的時間等。

（2）婉拒包含特定連結的貼文和留言，以減少促銷宣傳內容；管理員亦可向撰寫貼文的作者提供意見回饋，讓對方能夠編輯貼文並重新提交以供批准。

（3）使用 Facebook 建議的條件，協助社團阻擋垃圾訊息（Spam）、維持正向討論，以及解決社團內的衝突。管理員可以瀏覽、新增及編輯條件以符合社團需求。管理員可選擇還原管理員小幫手執行的特定動作，或在一段時間之後變更及調整條件。

同時，Facebook 也正在測試一項名為衝突提醒（Conflict Alerts）的互動管理新功能。這項功能採用人工智慧偵測社團內可能具有爭議性或不當的對話內容，並通知管理員，讓管理員能視狀況採取動作。若透過延緩對話速度有助於減少不適當的內容，管理員可以暫時限制特定社團成員可發佈留言的頻率，或針對管理員選擇的特定貼文控制留言頻率。

Facebook 推出多項社團管理新工具，包含可利用成員資料總覽功能，讓管理員能夠查看社團中每位成員在社團中的動態總覽。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

三、社群管理者強化社群文化的新方法

制定、塑造及強化社團文化對管理員非常重要。瞭解社團成員的特性及制定社群成員能夠遵守的明確規則和規範，是管理社團的核心任務。

對此，Facebook 推出新的成員資料總覽（member summary）功能，讓管理員能夠查看社團中每位成員在社團中的動態總覽，例如成員發佈貼文和留言的次數，或成員在社團中發佈的貼文遭到移除或遭禁止發言的時間。

針對社團中違反《社群守則》的內容，無論是由任何管理員發佈或核准的內容，或是由社團成員直接發佈的內容，管理員可向Facebook提出申訴，Facebook 將會再次審核申訴的內容，以確保做出正確的處置。

為了更容易在社團中分享及落實規則，管理員和版主現在可以在留言和貼文中標註社團規則。成員在向管理員檢舉貼文和留言時，也可以標註特定社團規則，協助簡化社群管理作業。

過去幾個月，Facebook 已根據管理員社群提供的具體回饋，多次更新管理員工具，包含置頂留言、管理公告通知等。欲知詳請可參考 Facebook 社群部落格。