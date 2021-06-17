中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以個資為由，遲遲不肯公布「第二類」施打名單；資深媒體人楊照今表示，作為人民，最低限的要求，不過只是請疫情指揮中心將這部分原始資料公布出來，讓大家都能知道。這有任何過分之處嗎？又有任何讓指揮中心為難的嗎？

楊照今天在臉書強調，拜託認同這個意見的朋友，也想看到這份列表的朋友多多轉發這個訊息，可以直接拷貝、貼上在社群媒體，傳給更多的人，也歡迎媒體自由轉發，更希望有立法委員願意堅持為他們拿到這份資料。

他說，「當政府完全視政策透明化，視人民知的權利如無物時，我們必須想辦法創造更大的公民自主壓力，靠自己的力量將台灣的民主機制要回來！」

楊照今在臉書指出，有多少人真的不好奇，被列在「第二類」得到優先施打疫苗特權的中央機關三千三百多人，究竟都是什麼人，又為什麼得到優先於年長者、優先於慢性病患者的特權？而且他們不必等國產疫苗，先打到了國際疫苗，實質上得到了可以出國的「疫苗護照」。

他說，那些口中還在支持政府防疫措施的人，心中應該也還是好奇與嘀咕吧：哪來那麼多人別的國家都沒有的這種優先考量？

他指出，「疫情指揮中心說：因為遵守『個資法』的關係，不能公開名單資料。好吧，我們尊重。那可以給我們一份完全沒有任何個人姓名的列表嗎？」

他說，表上只需提供簡單的幾項資料，顯示這三千三百人各屬什麼單位，是什麼樣的工作職稱，又是因為什麼理由應該優先施打疫苗。就這樣。

他表示，首先，這樣就絕對不牽涉「個資」，其次，指揮中心不可能沒有這樣一份列表，不然當時安排施打疫苗順序，要算所需疫苗是怎麼算出來的？