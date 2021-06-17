新生代男星賴冠霖為了到韓國追夢，國中就休學到CUBE娛樂當練習生，之後參加韓國選秀節目《PRODUCE 101》，最終以第7名成績，成為國民男團Wanna One成員，非韓國人卻在當地有高人氣；團體解散後，賴冠霖把工作重心放在大陸，但卻傳出合約糾紛，和經紀公司鬧上法院，今（17）日他在IG曬出法院認證合約無效的照片，其中更指出CUBE娛樂獨吞大筆簽約金，相當可惡。

賴冠霖在限定團體活動結束後，馬上接演電視劇《初戀那件小事》的男主角，在大陸瞬間成為新一代男神，也有回韓國和師兄禹奭合作，發行迷你專輯，獲得不錯迴響；但沒多久爆出和經紀公司CUBE娛樂合約糾紛，雙方還互相提告，一些網友懷疑賴冠霖紅了就想單飛，所以一面倒各種惡評。

賴冠霖和經紀公司CUBE娛樂爆出合約糾紛，今（17）日他在IG曬出法院認證合約無效的文件的照片，更透過律師發布聲明。(圖/ 摘自賴冠霖IG)

沒想到今日賴冠霖在IG曬出一張法院宣判合約無效文件的照片，且透過律師發布聲明，指出CUBE娛樂私自偽造印章，未經過賴冠霖本人同意，擅自將他在大陸活動經紀權於2018年1月轉讓給「鴕鳥娛樂」，從中獲取10倍簽約金；賴冠霖表示自己從未簽訂過合約，也沒分到任何一毛錢。

因為經紀公司誇張行徑，賴冠霖才在2020年5月委託律師向韓國法院對CUBE娛樂提起訴訟，如今收到由韓國首爾中央地方法院判決書，一審判定專屬合約無效；賴冠霖得知此結果後沒有做太大回應，只感謝一直支持他的粉絲，並承諾會努力創作出更好的作品。

而許多韓國網友得知真相後，態度大翻轉，紛紛表示心疼，「要告贏公司很難耶，真的辛苦了」、「之前被罵得很慘，白白挨罵了」、「公司竟然擅自偽造印章」、「怎麼對一個未成年的外國人做這種事啊，太過分了」、「流氓公司呢」。