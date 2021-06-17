FactSet電動車與自駕永續指數 成分股新增4檔 18:132021/06/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司17日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃 FactSet電動車與自駕科技永續概念指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自6月17日盤後生效。 成分股納入大亞、國巨、鴻準、同致等4檔，成分股刪除東陽、和大、精材等3檔。 FOMC會議大幅上修通膨預期 美元指數轉強 美國聯準會可能提前升息 台股早盤大跌逾百點 #同致 #鴻準 #國巨 #東陽 #和大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯準會QE結束前 美高收多頭仍強勢 15:212021/06/17 財經 人氣輕檔MY150祭雙重優惠 購車即贈質感金屬扣馬鞍包組 10:032021/06/17 機車情報-優惠快訊 《金融》中信銀可持續發展債獲ICMA認證 12:342021/06/17 財經 《金融》匯豐、統一 簽7千萬美元永續發展表現連結貸款 12:002021/06/17 財經 《基金》5月基金定期定期扣款強強滾 8檔月扣金額上億元 08:192021/06/17 財經 高薪酬100指數成分股 納入威盛、陽明、緯穎及信義 17:332021/06/17 財經 郭董買BNT有望 阿中：有原廠證明就行 04:102021/06/17 焦點要聞 《國際金融》歐股連9漲 再創歷史高點 10:012021/06/17 財經 新北推九孔為永續環保食材 在家手作美味貢寮鮑 15:152021/06/17 生活 特選ESG高股息報酬指數 新增7檔成分股 17:312021/06/17 財經 上市500大報酬指數 各增刪21檔成分股 17:392021/06/17 財經 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 要聞 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 恐怖！長榮爆百萬張巨量 散戶上船機會來了？ - 財經 晶圓代工三哥轉強 摩根大通初評喊買力積電 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。