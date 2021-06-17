台灣指數公司17日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃 FactSet電動車與自駕科技永續概念指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自6月17日盤後生效。

成分股納入大亞、國巨、鴻準、同致等4檔，成分股刪除東陽、和大、精材等3檔。