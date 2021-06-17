特選內需高收益股價指數 成分股5上5下 18:122021/06/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司17日公布「台灣指數公司特選內需高收益股價指數」2021年成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自6月17日盤後生效。 成分股納入5檔包括：中華、台光電、漢唐、台汽電、潤泰新等；成分股刪除5檔包括：晶華、潤泰全、台勝科、富邦媒、中鼎等。 內需高收益股價指數 成分股新增台光電等5檔 特選電動車產業鏈報酬指數 新增中華等7檔 #晶華 #台光電 #富邦媒 #中鼎 #潤泰全 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航運股成交比重逾4成 外資減碼面板貨櫃股 18:472021/06/17 財經 特選高息低波指數 新增南亞等14檔個股 18:212021/06/17 財經 《基金》5月基金定期定期扣款強強滾 8檔月扣金額上億元 08:192021/06/17 財經 台股開低走高收盤漲82點 台積電拉尾盤樂填息 13:382021/06/17 財經 特選ESG高股息報酬指數 新增7檔成分股 17:312021/06/17 財經 全台變天時間曝 典型梅雨滯留鋒襲台 大量降雨連炸5天 08:212021/06/17 生活 中小型300報酬指數 納入嘉泥等27檔成分股 17:592021/06/17 財經 中市華中女狀元5A＋＋6級分登全國國中會考榜首 14:272021/06/17 寶島 陸股上證早盤漲0.17％ 航運白酒類股集體衝刺 12:392021/06/17 財經 上市500大報酬指數 各增刪21檔成分股 17:392021/06/17 財經 寶雅總經理 3.35億入手西華富邦 04:102021/06/17 財經要聞 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 又1家日企招手？頻傳台積電赴日設廠 驚有大單等上門 - 財經 外資大買群創大賣友達 面板僅一日行情？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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