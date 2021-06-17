台灣指數公司17日公布「台灣指數公司特選內需高收益股價指數」2021年成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自6月17日盤後生效。

成分股納入5檔包括：中華、台光電、漢唐、台汽電、潤泰新等；成分股刪除5檔包括：晶華、潤泰全、台勝科、富邦媒、中鼎等。