洋桔梗目前正值內銷採收季節，價格暴跌到每把剩30元左右。（嘉縣府提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山鄉花卉產銷班第4班生產香水百合因採收不敷成本，乾脆讓其在園內綻放、凋謝。（翻攝自阿里山百合臉書／張亦惠嘉縣傳真）

疫情三級警戒將滿月，各行各業都受影響，花卉市場價格更是低迷，嘉義縣政府農業處為鼓勵民眾線上買花，補助參與振興方案網購宅配的花農宅配運費每件250元，讓消費者可以以更實惠的價格買到花，目前全縣共有阿里山百合產銷班、鹿草研帥蘭園、忠恩花卉農場和大林心美花卉4家農園參加，預計補助至7月底截止。

阿里山鄉花卉產銷班第4班生產香水百合，今年因疫情影響價格暴跌至每把不到百元，日前產銷班副班長郝鳳霽就呼籲大家疫情期間網購花卉，否則因價格過低採收不符成本只能讓花在田間自然綻放、凋謝，因應縣府的運費補貼政策，香水百合也有買5把送1把的優惠；鹿草鄉百大青農的研帥蘭園也將蘭花分成2、3、5梗蘭花盆栽提供宅配服務，購買2盆以上價格更優惠；忠恩花卉則是販售洋桔梗；大林心美花卉販售蘭花。

縣府農業處長許彰敏指出，嘉義縣花卉品項有洋桔梗、百合、文心蘭和蝴蝶蘭及國蘭，因疫情關係活動皆停擺，花卉用量大減價格低迷，防疫期間在臉書設置「嘉義縣農漁畜產新鮮直販專區-花卉區」，希望民眾網路或電話訂購當季鮮花宅配到府，擴大民生用花需求，帶動花卉產業消費市場。

縣府農業處農林作物科長李秋瑩表示，農業處爭取中央經費，補助花農宅配運費每件250元，預計至7月底結束，參加的花農需拿出貨單核銷，希望這樣的補助能提高消費者購買花卉意願，花農也有空間可以優惠給消費者。