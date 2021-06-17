本土新冠疫情延燒，疾管署雖已公告公費疫苗施打目標對象，然而罕見疾病患者及重大傷病卻列在遙遠的第九類，唐氏症基金會表示，唐氏症是最常見的染色體異常疾病，且多有免疫缺陷的狀況，呼籲在身心障礙者權利公約(CRPD)講求立足點平等與消除歧視的前提下，疾管署能將30歲以上的唐氏症者與75歲以上長者同列於第六優先施打順位。

唐氏症基金會服務全台3萬多名唐氏症者，由於唐氏症者多有免疫缺陷的狀況，若不幸罹患新冠肺炎，所引發成為重症或死亡的比例偏高，且因自立能力較低特別需要家人照顧，一旦不幸感染也易連帶整個家族，除了照顧者的身心壓力外，經濟壓力更是無法避免。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，目前疫情嚴峻，疫苗也取得困難，許多唐氏症患者以及家長往往承擔更多風險與照顧壓力，由於唐氏症是最常見的染色體異常疾病，其症狀伴隨智能障礙、發展遲緩、認知功能減退等等綜合症狀，為配合政府的防疫策略下，許多唐氏症的服務都暫停辦理或改由線上方式進行，唐寶寶無法出門，無論是技能學習或是自立生活訓練其效果都大打折扣。

除此之外，擔負起照顧唐寶寶的家長負擔更是沉重，家長若是出門上班，對生活尚無法自理的唐寶寶具有相當高的看護風險，美國疾病管制與預防中心(CDC)以及許多國家已將唐氏症列為重症高風險患者，並納入優先施打名單；德國除了將80歲以上及醫護視為第一優先，也將70到80歲及唐氏症及失智症者列為第二順位。

林正俠指出，唐氏症者30歲左右便開始面臨老化等問題，平均壽命在60歲上下，倘若受感染所引發成為重症或死亡比例相對也偏高，如今75歲以上的長者已陸續在各地接種COVID-19疫苗，原住民則是65歲以上，看的出政府是有考量平均壽命做調整，希望政府在不影響一般民眾施打情況下合理調整其排序，將30歲以上的唐氏症者，與75歲以上長者同列於第六優先施打順位。