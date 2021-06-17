美國聯準會16日結束的6月份貨幣政策會議上，對美國經濟表達樂觀看法，經濟活動和就業情況有所加強，但受疫情影響最嚴重的部門仍然疲弱，因此基準政策利率目標區間維持在0％～0.25％不變，2021年經濟成長預測則從3月份時的6.5％上修至7％。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正17日指出，由於此次聯準會釋放了相當強烈的「鷹」派信號，立即對金融市場造成顯著影響，美股三大指數全線下挫，標普500創5月18日以來最大收盤跌幅。美國十年期公債殖利率大漲8.32個基點收報1.57％。美元指數昨天大幅拉升 0.96％，創下2020年6月以來最大單日漲幅；非美貨幣因此全線下跌，歐元創下今年以來最大單日跌幅。

新台幣對美元匯率17日收在27.765元，貶7.4分，連三天走貶，27.765元也是近三周以來的新低價。

美元指數的動向能指路非美貨幣的前景，楊傲正分析，16日美元指數來到91.38，目前更加接近重要短線期阻力位，如果能成功突破，接下來幾天有望走出一波反彈行情。美元指數首先需要突破3月以來的下跌趨勢線，然後是200日移動均線，如果能最終站穩於91.60上方，接下來目標上看92.45。