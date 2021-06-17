台灣指數公司17日公布「台灣指數公司智慧投資多因子30指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自6月17日盤後生效。

成分股納入中再保、申豐、可寧衛等3檔，成分股刪除台聚、東和鋼鐵、致伸等3檔。