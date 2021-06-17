公股銀行在勞工紓困貸款的「競速」激烈，使下午5點半信保基金出示的最新統計再度大洗牌，其中，原本先前承保件數未位列前四大的土銀，不僅後來居上，在3點半過後的信保基金核保量激增，在2個小時內，以25,357的承作量目前暫居全體國銀第一名，而全體國銀目前已完成19萬1,275件的核保，目前仍在繼續增加。

以此速度看來，17日不僅將穩破20萬大關，行庫主管指出，若再加上今晚系統自動執行的核保作業，估計明早出現的數字應會超過25萬，過半全體50萬名額。

據了解，土銀在北北基落實分組居家辦公，土銀主管對此表示，這二天在收件之後，也請居家辦公的同仁在家幫忙處理文件的統整，另外和聯徵、信保基金之間的線路壅塞問題也漸獲改善，因此17日完成核保的申請案，明顯高於前二天。

儘管此次財政部基於各大行庫要同步兼顧防疫，不願給予過當的壓力因此並未下達指令對進行統計考評，但各大行庫經營高層的「自我」壓力仍不小，尤其是信保基金也會定期公告全體國銀承作的統計數據，因此各大行庫之間仍然彼此「競速」，除了維持前台的進件順暢，近二日更想方設法解決聯徵、信保基金這些「後台」連線問題，隨著土銀後來居上，前四大行庫也出現洗牌，目前行庫承作量前四大依序為土銀、合庫、一銀、華銀，分別已完成25,357、23,973、23,920、16,822件，另外台銀、兆豐銀也分別以14,300、11,531件突破萬件。

而全體國銀目前核保的總件數裡，公股銀行總計已完成12萬8,432件，占比67％，約當全體的三分之二，民營銀行裡仍以中信銀居冠，共完成18,736件，另外前五名分別為台新、玉山、聯邦、富邦銀，分別已完成13,332、11,977、5,894、4,749件。