台灣指數公司17日公布「台灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自6月17日盤後生效。

成分股納入中華、三陽工業、微星、研華、友達、貿聯KY、致伸等7檔，成分股刪除東陽、同致、TPK-KY、台半、胡連等5檔。