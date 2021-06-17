比起口出惡言互相傷害，靜下心來好好講道理更能快速解決糾紛！搜狐網命理專欄點名，摩羯座、天秤座、處女座的人從來不與人發生爭吵，即使遇到意見不合的事情，他們也會冷靜處理，透過理性溝通來解決問題。

▍1.摩羯座

摩羯座的人性格悶騷嚴謹，不論對人對事的態度都很嚴肅，有時候會給人一種老派的印象，加上他們天生不愛說話，因此你想和他們吵架，真的是太為難他們了！如果真的有不高興的地方，摩羯座就會開始講大道理，他們擅長用滿腹知識，循循善誘引導對方，讓每個人接受他們的想法。

▍2.天秤座

天秤座的人天生擁有高智商，他們愛好和平，很看重面子，因此他們從不輕易和別人吵架，他們只會善用三寸不爛之舌的好口才，和對方牽扯一堆，這種毫無說服力的道理，總能讓每個人失去想和他們吵架的力氣，最終順著他們不再爭吵。

▍3.處女座

處女座的人個性嚴謹，做事態度一絲不苟，喜歡追求完美，他們認為吵架是一件很低級的事情，加上他們有著自己的原則和底線，因此即使與人發生分歧，他們也不會大吵，只會慢慢地和對方講道理，如果你覺得不滿意，他們就會講到你滿意為止。