運動事業紓困4.0申請辦法。（體育署提供）

因應今年新型冠狀病毒疫情對國內體育活動的衝擊，教育部體育署自6月7日到8月31日止，線上受理運動產業及從業人員申請紓困作業，本周完成第一波核定案件撥款計有141件，款項共新臺幣1806萬元，其中運動事業14家，款項共1298萬元，體育從業人員127人，款項共508萬元。

體育署綜合規劃組組長劉姿君指出，本次運動產業紓困補助作業截至6月16日為止，共有2萬7747件註冊案號填寫資料中，其中運動事業有2885家、從業人員2萬4862人，已完成填寫資料並在線上送出申請者計有3148件，其中運動事業有563家、從業人員有2,585人，全力加速審查其餘申請案件，以最快速度撥款協助運動事業及從業人員共度難關。

劉姿君表示，為了讓大家儘早拿到紓困金，綜規組人員連端午假期都加班審核，運動事業及從業人員申請件數數量多，雖然放寬處理，可惜資格不符而退件的件數也很多，今天（17日）體育署也針對不同申請者類別舉辦三場線上說明會，透過詳細解說並即時回應申請者疑問，以利申請作業順暢，另也在體育署官網紓困專區網站備有懶人包、圖卡及示範短片，業者或民眾有相關疑問亦可至專區網站查詢。

體育署辦理運動產業紓困作業，將持續秉持行政院「個人加快、產業加強」的指示，採取加快對個人紓困協助、加強對產業支持措施等原則進行，另為加速本次紓困審理作業，一律採線上方式辦理，以提升紓困效率。體育署將積極協助運動事業及從業人員渡過此次疫情難關，期於疫情和緩後，攜手運動事業及從業人員再創運動產業榮景。