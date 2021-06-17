新冠疫情嚴峻全台已到三級警戒近一個月，各行各業均受到不少衝擊，而藝人溫昇豪也成為這次疫情的受災戶，他2018年與朋友，在東區合資開了一間酒館餐廳，昨（16日）溫昇豪表示：「因為疫情的關係，酒館餐廳即將歇業。」引起許多網友的不捨。

藝人溫昇豪有著精湛的演技受到許多觀眾的喜愛，在2011年演出《犀利人妻》男主角成為代表作之一，，而他除了演藝工作外，也與其他藝人一樣經營副業，讓自己的觸角更寬廣，而不幸的事，這是新冠疫情影響到他的副業，溫昇豪昨（16日）在個人臉書表示：「疫情來得兇猛，即使做了再多的準備，到了要說再見的時候，心中是滿滿的不捨。」他坦言，「La Facette 酒窩」餐廳經過三年市場的考驗，加上受到這次疫情的影響，餐廳即將吹熄燈號。他坦言，這間餐廳開了三年，沒有賺過錢，只有賠錢。

因為餐廳只有在晚上時段才會營業，將近三分之二的時間是沒有任何收益，他坦言，這幾年一直跟我的夥伴在撐，並希望可以繼續營運下去，加上這次的疫情衝擊，只好結束營業。溫昇豪特別做了30份餐點給消防局，之前拍攝電視劇《火神的眼淚》是在松江分隊受訓，所以特別想為這裡的工作同仁加油打氣，這次疫情，讓他們的工作特別地忙碌與辛苦。

La Facette酒窩，餐廳即將吹熄燈號。（圖/伊林娛樂提供）

二樓梯旁可以看到溫昇豪的照片，曾經去南法葡萄園的畫面。（圖/伊林娛樂提供）

而溫昇豪所屬經紀公司伊林表示，「這間餐酒館當初定位就是私人接待，不以賺錢為主要考量，現在加上疫情關係，大家都無法出門團聚，才毅然決定收掉，未來有機會也會再找其他復業；至於總投資金額、房租等則不便透露，畢竟這是最困難的時刻，大家都很辛苦。」

許多網友在底下留言表示：「什麼！我原本還打算我的策展結束後要帶大家去昇豪哥的店慶功耶！」、「我姑姑去年就是這樣，撐不過疫情，只能把大店收起來了」、「感動了心、溫暖了胃，期盼店面重新開張，我要帶火神月曆去給你簽名，再跟你合照。加油！」

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