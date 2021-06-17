美國國務卿布林肯最近在美國會參議院撥款委員會上稱，中國在病毒溯源上沒有履行透明和資訊共用的基本責任，世衛組織沒有得到中國很好的配合，導致其研究滯後。中國外交部發言人趙立堅主持17日例行記者會，對此表示，美方的有關說法毫無依據。並反問美國淪為疫情感染和病亡人數最多的國家，為什麼沒人負責等六大謎團。

趙立堅表示，事實勝於雄辯。疫情發生後，中國第一時間向世衛組織報告疫情，第一時間分享病毒基因序列，中方建立了最嚴格且專業高效的資訊發布制度，及時發布權威資訊，與180多個國家、10多個地區和國際組織開展疫情相關技術交流，分享疫情資訊。

中國一貫本著開放透明的態度同世衛組織開展新冠病毒溯源合作，已經兩次邀請世衛專家來華。中方為聯合溯源做了大量行政、技術、後勤保障工作，為專家組工作提供了充分便利，安排了豐富的實地參訪行程，向世衛專家逐條展示了特別需要關注的原始資料。專家組多名專家對中方給予積極評價，表示想去的地方都去了，想見的人都見了。

令人遺憾的是，美方一些人無視世衛組織主導的溯源研究前期成果，一再散布虛假資訊，攻擊抹黑中國，搞有罪推定。

趙立堅強調，他們這樣做就是為本國抗疫不力轉移注意力，尋找替罪羊，防止美國人民追究他們草菅人命的責任。他們的政治操弄蒙蔽不了世人的眼睛，也掩蓋不了真相和事實，註定會失敗。

趙立堅同時以「大哉問」連珠炮6大謎團反問：「很多人都在問，美國擁有世界上最先進的醫療技術，卻淪為疫情感染和病亡人數最多的國家，為什麼沒有美國政客為此承擔責任？2019年7月，維吉尼亞州北部開始出現不明原因的呼吸系統疾病，威斯康辛州暴發大規模電子菸疾病，這同新冠病毒有什麼關係？美國國立衛生研究院稱，新冠病毒2019年12月即在美國出現，美方對此如何解釋？為什麼美方對德特里克堡和全球200多個生物實驗室諱莫如深，從不回應？為什麼美方要求情報部門而不是科學家去搞溯源研究？為什麼美方不像中國一樣，秉持公開、透明科學的態度，邀請世衛專家赴美國開展溯源研究？」