中央撥配彰化3萬7000劑疫苗，截至17日已施打3萬993劑，完成率達84％，開放75歲以上預約快打，報到率更達9成5，沒有出現緩打現象，彰化縣衛生局已將90歲以上長者完成造冊，共8810位，17日第二批疫苗2萬6500劑到位，將儘快安排90歲以上的長者來施打。

彰化將分配AZ疫苗按計畫全面且精準分配各族群施打，發揮最大功效，衛福部長陳時中公開稱讚彰化規劃完善，前綠營縣長周清玉也讚美彰化沒有漏氣，「我覺得好幸福」。已施打長者紛紛稱許服務很貼心。

除了施打疫苗動線規劃、時間分配得宜，預約快打長者幾乎不用等，針對失能長輩交通問題，彰縣府也出動快打長照就醫專車，從5天前起已開始服務。

80歲伸港鄉林阿嬤，罹患高血壓、糖尿病及中風，從2010年使用長照2.0服務，衛生局知道她主移動依賴輪椅，媒合長照專車接送，在外籍看護陪同下完成接種，讓家屬和阿嬤都很開心。

縣長王惠美表示，這次疫苗施打主要以第一線醫護人員及第一線工作人員與在長照機構、社區關懷據點等長輩開始，後續75歲以上長者，等待下波疫苗到，會依照年齡層排序，90歲以上長者已完成造冊，明天起將由村里長來發送通知施打。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化這波疫情，70至79歲，約有10％死亡風險，以80歲以上約20％，和中央流行疫情指揮中心公布數據接近，代表高齡者是目前疫苗接種亟需要被保護的族群。

17日彰化縣沒有新出現施打後嚴重不適，長者預約報到率高，醫護人員欣喜有位102歲耳聰目明的阿公來施打疫苗，身體硬朗，醫護團隊穿著隔離衣跟他照相，祝福彰化縣的每位長者，都如此健康快樂。