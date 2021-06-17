嘉義縣國立東石高中「發明社」創立5年來，以「資源有限，創意無限」鼓勵學生創意思考，並帶著這群來自鄉下的孩子拿下多座國內發明展獎牌，日前在社長梁軒綾領軍下，團隊參加IEYI世界發明展，獲世界賽銅牌獎。
東高發明社曾拿下上市公司萬潤科技主辦的「萬潤2020創新創意競賽」全國銀牌，今年度俄羅斯主辦的IEYI世界發明展，團隊以「無失物掛勾」獲台灣賽金牌，取得出國參賽代表權，雖因新冠肺炎疫情影響，無法出國參賽，只能拍影片上傳跟國際對手比拚，最後仍獲得世界賽銅牌。
擁有8項新型專利的社長梁軒認為，無失物掛勾能應用於所有公廁上，能解決公廁失物問題，便在社團討論中提出「綠能智慧流動廁所」創作原型，結合綠能發電與無失物智慧廁所概念，打造未來廁所原型，獲得電機科黃嘉勳、機械科李銘凱的認同，3人跨群科組隊，參加教育部主辦的全國專題創意競賽。
指導老師陳柏妤指出，專題競賽創意組，重視學生創意思考能力，需要跨群科團隊合作能力，得獎作品通常是可以直接上市的成熟商品，而東高雖位處鄉下，資源有限，但設有高中部與職業類科，是最適合跨領域合作的學校。
陳柏妤說，這些年學校大力推動創新發明展，成果豐碩，尤其今年社長創意多元，透過發明社集結各職科人才組隊合作，作品再打入全國，並獲全國決賽佳作，也讓參賽學生取得入學成績加分權15％，為校增光。
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