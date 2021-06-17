嘉義縣國立東石高中學生團隊參加教育部主辦的全國專題創意競賽得到佳作。（東石高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣國立東石高中學生團隊參加教育部主辦的全國專題創意競賽得到佳作。（東石高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣國立東石高中「發明社」創立5年來，以「資源有限，創意無限」鼓勵學生創意思考，並帶著這群來自鄉下的孩子拿下多座國內發明展獎牌，日前在社長梁軒綾領軍下，團隊參加IEYI世界發明展，獲世界賽銅牌獎。

東高發明社曾拿下上市公司萬潤科技主辦的「萬潤2020創新創意競賽」全國銀牌，今年度俄羅斯主辦的IEYI世界發明展，團隊以「無失物掛勾」獲台灣賽金牌，取得出國參賽代表權，雖因新冠肺炎疫情影響，無法出國參賽，只能拍影片上傳跟國際對手比拚，最後仍獲得世界賽銅牌。

擁有8項新型專利的社長梁軒認為，無失物掛勾能應用於所有公廁上，能解決公廁失物問題，便在社團討論中提出「綠能智慧流動廁所」創作原型，結合綠能發電與無失物智慧廁所概念，打造未來廁所原型，獲得電機科黃嘉勳、機械科李銘凱的認同，3人跨群科組隊，參加教育部主辦的全國專題創意競賽。

指導老師陳柏妤指出，專題競賽創意組，重視學生創意思考能力，需要跨群科團隊合作能力，得獎作品通常是可以直接上市的成熟商品，而東高雖位處鄉下，資源有限，但設有高中部與職業類科，是最適合跨領域合作的學校。

陳柏妤說，這些年學校大力推動創新發明展，成果豐碩，尤其今年社長創意多元，透過發明社集結各職科人才組隊合作，作品再打入全國，並獲全國決賽佳作，也讓參賽學生取得入學成績加分權15％，為校增光。