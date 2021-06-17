保單紓困貸款來了。金管會17日公布，有8家壽險公司7月1日就可推出保單紓困貸款方案，各公司可判定保戶因疫情造成生活困難者，即可在保價金範圍內，每人最高可動用10萬元的保單貸款，最長三年，利率僅1.28％。

22家壽險公司都會提供保單紓困貸款方案，只是有些公司需要時間調整系統，除了7月上線的8家公司外，有另外8家是在8月及9月陸續開辦，最晚一批，是有6家在10月1日開辦。

由於壽險公司保單成本平均在2％以上，不少老保單利率都在4％以上，因此保戶若以1.28％借款，壽險公司可說是「賠本」紓困，先前壽險公司推出的短期保單借款方案，最低利率是1.5％，且只能借一年，最多優惠利率還是在2.5～4％之間，且多屬半年到一年以內的優惠，這次的保單紓困借款利率，是目前市場上最低保單貸款利率，且一借可達三年。

保險局試算，若保戶借10萬元，每月利息只要105元，以一般保單借款利率至少2.5％來計算，保戶每月可省下100元以上的利息。

保單紓困貸款利率，由各壽險公司自行檢視可適用的保戶，同時保戶動用保單貸款，還是要注意本息還款期限，否則恐造成保單失效，同時一旦發生理賠事件，保險公司會先扣掉保單借款部分，給付剩餘的保險金，即會影響保障。