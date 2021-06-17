正修科大辦學績效優異表現搶眼！通過教育部校務評鑑、3學院系所全通過台灣評鑑協會評鑑及中華工程教育學會IEET工程認證，消息傳回學校，全校師生與有榮焉。

辦學績效優異的正修科大獲遠見雜誌2021「企業最愛大學生評價調查」進入企業最愛大學生TOP30，私立科大排名第2；《Cheers》雜誌大學辦學績效校長互評，5度蟬聯TOP20，師生每年參加國際發明展獲超過百面獎牌。

教育部技職司「109學年度技專校院評鑑」結果出爐，正修科大全數通過校務經營發展、課程教學、學生學習確保成效及校務經營績效與自我改善4項指標。

另管理學院及生活創意學院11系所經台灣評鑑協會評鑑，在「目標與發展」方面，配合專業與產業發展趨勢，依據學校條件、學生素質訂定務實明確教育標；「教學與學習」方面，訂定學生能力指標，進行課程師資規劃；「經營與發展績效」在校生參與競賽、專業證照績優表現及畢業生出路發展；「自我改善」因應內外部環境變化，建立自我改善機制，均通過台灣評鑑協會評鑑。

而工學院7系所在教育目標、教學成效評量、課程組成、教師專業、學校設備空間、行政支援與經費、領域認證及持續改善成效等指標，均通過中華工程教育學會IEET工程認證。

正修科大校務評鑑獲教育部肯定，3學院18系通過台灣評鑑協會評鑑及中華工程教育學會IEET認證，在在顯示辦學績效有目共睹，學生敬業態度與抗壓力，更在業界贏得好口碑。