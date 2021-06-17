悶了一段時間的面板族群今(17日)笑逐顏開，不僅逆勢開高，友達、群創、彩晶尾盤都亮燈漲停，統計三大法人買賣超排行發現，外資買超第一名是群創，但賣超第一名則是友達，令股民看得霧煞煞，不知外資在演哪一齣，也擔心會不會是一日行情，分析師表示，賣超不一定表示不看好，只是在進行調節，昨(16日)跌破合理價位，馬上就有買盤進場，今日拉漲停，明日要再走出這麼強的走勢可能有一點難度，拉回震盪反而可以考慮入手。

台股今開低走高，終場加權指數收在最高點17390.61點，上漲82.75點，從早盤低點17150.52點到收盤，指數拉升240點，不過，就在台股受美國聯準會(Fed)可能升息時間較市場預期早，美股收黑影響開低之際，面板族群反而逆勢開高，一早就有網友在PTT股板興奮貼文表示「面板大復活！」，但也有網友酸「面板開高要出貨啦！」友達、群創、彩晶也相當爭氣地持續走高，尾盤在彩晶率先亮燈漲停後，群創、友達也陸續漲停。

盤後統計三大法人買賣超排行顯示，外資買超第一名就是群創，買超1.2萬張，不過，外資賣超第一名則是友達，共賣超3.8萬張，另外，投信今對友達、群創都是賣超2千多張，也讓股民開始擔心過去一直賣超的法人好不容易16日由賣轉買，今日又賣超，會不會只是一日行情？

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，法人賣超不一定表示不看好，只是在做投資部位的調節，以群創來說，合理安全的價位約在20元，昨日一跌破，表示股價過度便宜了，所以會馬上有買盤進場，今日友達、群創、彩晶股價都強勢漲停，明日或再下一個交易日要再走出這麼強的走勢可能有一點難度，至於能不能回到前波的高點，可能也有點難。

鐘崑禎指出，主要是面板族群的走勢可能再往上一點，就會有解套賣壓出籠，如果是成本高的，可能要適度加碼，來回操作，解套的機會比較快，建議可以沿季線操作，如果是空手想進場短線操作的，不建議現在馬上進場追高，等震盪拉回再入手比較好。

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