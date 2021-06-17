出大絕！全台三級警戒衝擊飯店業，各大星級飯店除投入線上平台訂購餐點外送，台北福華更使出「訂餐送住房」的大絕招，全力衝刺外帶外送餐點營收，此舉可望吸引同業跟進，也在飯店業掀起討論話題。。

順應消費型態改變，看準餐飲外送商機，台北福華大飯店除自主專職外送車隊，推出「HTS福華快熱送」，每位外送員外出配送時全程均會配戴口罩、防噴沫護目面罩、衛生手套等防護措施，隨身攜帶酒精噴罐，並於送餐前後針對手部、保溫箱進行清潔消毒，讓外送美食更放心。從餐廳取餐到餐點的製作，再讓外送員直接將美食送到客人眼前，都是飯店一條龍的服務，確保食品安全無虞。

福華線上商城更蒐羅館內餐廳經典熱門菜色，並分別推出了江浙菜、粵菜、台菜及西式餐點服務，提供彈性多樣的餐點選擇。消費者不用出門也能享用五星級菜色，把招牌菜色裝進外帶餐盒裡，主打「超高CP值」料理，吸引顧客外帶，以精選顧客排行榜上最熱銷的22道台菜料理，可恣意選擇與搭配。

台北福華主廚王永宗表示，這些都是受歡迎的菜餚，食材和調味基本都是與飯店內用一樣品質實在，並囊括招牌菜軟煎溜肉、香煎豬肝、小魚莧菜、芹菜臭豆腐、菜圃煎蛋、金沙豆腐、麻乳滷肉、小魚莧菜、醬爆雞絲、九層塔煎蛋、蔥爆牛肉、蒜香排骨、炒地瓜葉、澎湖絲瓜等佳餚，搭配上好消化的紫米飯更是絕配。