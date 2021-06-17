全台陸續發生10多起施打AZ疫苗後猝死案例，今天是嘉義市第3天為82歲以上長者接種疫苗，結果實際報到比預約接種的人數減少464人，比前兩天明顯減少許多人，但嘉義市政府表示，4500劑疫苗已用掉4400多劑，使用率98％。

嘉義市83歲盧姓婦人15日接種AZ疫苗後，16日發生嘔吐、無心跳呼吸等情形，緊急送醫急救後仍宣告不治，PCR採檢陰性，由醫院通報「疫苗不良事件」，盧婦有心臟疾病，施打疫苗後隔天猝死，家屬哀慟不已，一時仍難以接受死者要進行司法相驗。

據嘉義市政府統計，15日預約接種的長者有1609人、實際報到1441人，報到率89.56％；16日預約1503人、實際報到1424人，報到率94.74％；17日預約2024人、實際報到1560人，報到率77.08％；累計3天預約人數5136人、實際報到4425人，總報到率86.16％。

從統計數字來看，未報到接種的人15日有168人、16日有79人、17日有464人，17日未報到接種的人比前兩天多了296人、385人，接種人數明顯減少。

嘉義市衛生局表示，嘉義市獲分配8000劑日本捐贈AZ疫苗，自12日起陸續安排施打，9家長照機構住民及照服員系統預計接種900多人、洗腎患者預計1700多人，本周末將施打完畢。

而有4500劑提供高齡長者到港坪運動公園體育館快打站接種，自15日至17日共有4400多名82歲以上長者接種，用掉98％的疫苗，最高齡是107歲長者接種。