香港警方今早拘捕《蘋果日報》總編等5名高層，指控他們涉違反《香港國安法》「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，並凍結1800萬港元資產。對此，陸委會表示《香港國安法》自實施以來，已拘捕逾百人，引發國際社會對其侵害自由、人權之批評。如今港府再度動用惡法對付新聞媒體，這在民主國家實難想像。

陸委會指出，不斷打壓港人言論、新聞自由及公民權利的惡質行徑，只會使港人更加離心離德，讓中共及香港的國際形象更加不堪。