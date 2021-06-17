陸委會：港府動用惡法對付新聞媒體 在民主國家實難想像 19:092021/06/17 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸委會：港府動用惡法對付新聞媒體 在民主國家實難想像。本報系資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港警方今早拘捕《蘋果日報》總編等5名高層，指控他們涉違反《香港國安法》「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，並凍結1800萬港元資產。對此，陸委會表示《香港國安法》自實施以來，已拘捕逾百人，引發國際社會對其侵害自由、人權之批評。如今港府再度動用惡法對付新聞媒體，這在民主國家實難想像。 陸委會指出，不斷打壓港人言論、新聞自由及公民權利的惡質行徑，只會使港人更加離心離德，讓中共及香港的國際形象更加不堪。 餐飲只能外帶不能內用 民眾黨：組國家外送隊 美國衛院涉資助武漢病毒研究所 聯邦政府要查 #陸委會 #港府 #動用 #惡法 #對付 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》生技展線上如期舉辦 研討後疫苗防疫策略 11:092021/06/17 財經 佐賀 惡搞貼紙自動販賣機登上日綜「珍奇百景鑑定團」 08:562021/06/17 生活 春藝環境舞蹈劇場 線上徵件開跑 04:102021/06/17 地方新聞 澳門在台辦事處19日起停運 國台辦：原因民進黨心知肚明 17:462021/06/17 兩岸 特權施打亂象 藍委揪丁怡銘們 04:102021/06/17 焦點要聞 海納百川》嘆澳門也成了拒絕往來戶（譚再利） 16:452021/06/17 海納百川 柯文哲推清零計畫 無症狀確診者一律住防疫專責旅館 16:312021/06/17 生活 萬華人請願 搬走剝皮寮快篩站 04:102021/06/17 地方新聞 美國之音分析報導》美俄峰會牽動北京 普丁或面臨歷史性選擇（白樺） 10:352021/06/17 海納百川 陳曦快評》澳門問題的根本 09:412021/06/17 快評 中港澳人士利用難民機制滲透台灣？台權會：不是理想選項 14:032021/06/17 政治 兩岸熱門新聞 拜登會習近平前先見普丁 專家：以前聯中制俄 現在拉俄抗中 - 兩岸 台大教授火速飛上海「迫不及待要打大陸疫苗」 - 兩岸 全壩體球最薄開挖最深 金沙江烏東德水電站正式投產發電 - 兩岸 美中防長首會 美：中國南海行為違法 陸：堅定捍衛核心利益 - 政經 神舟12號載人太空船今上午發射成功 進入預定軌道 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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