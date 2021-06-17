竹東戲曲公園17日展開大型疫苗接種作業，分為早、中、晚3梯次，為1000人接種疫苗。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科17日前往竹東戲曲公園，視察疫苗接種情形，也感謝民眾配合。（莊旻靜攝）

新竹縣獲配13000劑AZ疫苗，優先提供給87歲以上長者、第1至3類民眾接種，竹東戲曲公園17日上午開打第二波疫苗，縣長楊文科、衛生局長殷東成、立委林思銘、竹東鎮長張順朋等人前往接種，出動60多人維持現場秩序及分流接種作業，讓民眾完成。

楊文科指出，依據中央指示，優先提供縣內6621名87歲以上長者接種疫苗，並開放第1至3類人員預約，17日分為早、中、晚3個梯次接種，在竹東戲曲公園內也規畫報到、填寫資料、施打疫苗、休息等區位，使民眾配合指示前望接種。

此波疫苗提供1000人接種，民眾在施打後，仍須於現場靜候30分鐘，觀察有無發生不良反應，現場也有醫師、救護車待命。

此外，由於竹東鎮1間醫院、2間長照機構發生群聚感染，為了避免隱形傳播鏈在社區傳播，新竹縣政府於竹東河濱公園設立篩檢站，首日採檢416人，檢驗結果均為陰性，第2波普篩將於18日登場。

衛生局指出，此次包含衛生局、醫療院所、衛生所醫事人員、線上所招募醫護或行政人員，以及協助維持現場秩序的警察，共有60人協助接種，秩序、過程順暢。