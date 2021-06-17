改編自金庸原著小說的電影《射雕英雄傳之降龍十八掌》近日在愛奇藝平台上架，其中由台灣女星林妍柔飾演的黃蓉，連厚重戲服都包不住的好身材就在PTT引發熱議，被鄉民推爆是「史上身材最好黃蓉」，更有人搞笑質疑：「郭靖最好看不出來女的！」

有網友今日在PTT八卦版PO文詢問，有沒有史上最大奶黃蓉的八卦？還專業地附上林妍蓉扮演黃蓉的劇照與日常生活美照，穿著厚重戲服與高領上衣也包不住的超兇身材加上甜美臉蛋，讓網友一看全瘋了，齊力推爆文章直呼「難怪郭靖要黃蓉」、「難怪郭靖不要公主」、「夭壽喔，發育都長對位置」、「可惡想當郭大哥。」

更有不少網友拿片中郭靖與黃蓉假扮成男乞丐初次相遇的橋段來揶揄，「這個小乞丐…真看不出來是女的嗎」、「對耶，如果這個是黃蓉，最好郭靖看不出來她是女的」、「這麼大要怎麼扮男裝」、「郭靖確實是笨蛋啊，這個都看不出來」。

郭靖真的太笨了。(取自微博)

這位被封為史上身材最好黃蓉的台灣女星林妍柔，2013年自台藝大畢業後，正式進入演藝圈發展，曾參與中天《康熙來了》、《大學生了沒》錄影，2014年更獲邀演出宥勝、楊丞琳主演電影《極光之愛》。IG擁有9萬粉絲追隨的她，日前才PO出與郭靖曖昧又唯美的劇照寫下：「郭大哥，其實我原來就是女兒身」