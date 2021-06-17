三級警戒持續至6月底，雲品國際統計有50％新人直接決定取消不辦婚宴，君品酒店為滿足仍渴望儀式感的新人，攜手婚禮顧問公司「成家」首創客製化「線上宴會」一條龍式服務，疫情下想婚的消費者可透過線上五感客製化服務，將宴會規劃與外賣美食結合，推出每人2980元起、最低2人的線上宴會服務，含宴會主題企劃、線上主持、音樂規劃、美食料理、義大利進口紅白酒、線上活動設計等服務，以微型版個人外燴方式送達各自賓客家中，讓疫情之下想辦婚宴、社團聚會、派對、各式宴會的客群，能夠輕鬆用數位化的方式辦理。

君品酒店表示，希望藉此全球性疫情的影響下試圖開展全新商業模式，同時也考驗飯店業的服務彈性與反應能力。

君品酒店攜手婚禮顧問公司「成家」全程確認宴會進度，以專業團隊隨時掌控直播與個別通知宴會時的橋段，並用Dress Code、視訊背景、線上互動遊戲、如抽籤、猜歌、時事話題等製造宴會時的相聚感與儀式感，讓這段期間久未相聚的親朋好友們能夠線上相見。外送至府的除了料理菜色跟餐具之外，還可安排驚喜的婚禮小物如客製化玫瑰花或雪茄的造型甜點，為參與線上婚宴賓客增添實質樂趣。

流程安排也將走入會場、致詞、換裝、切蛋糕或敬酒等橋段，結合播放成長影片、安排拜別父母的流程，所有婚禮服務100％將全數轉為數位化服務，周邊的喜餅可以採用宅配到府的方式、結婚禮金也採以線上支付刷卡給新人。君品酒店推出三款線上宴會包套服務，最低人數自2人起，依照料理內容價位則分為每人2,980元+10％、3,980元+10％、4,980元+10％，相較於一般婚禮，線上版婚宴的價格也將有效節省預算，因為少了婚禮紀錄費、婚紗攝影費、布置費、場地費用等，初估總辦理費用最多能省到75％。