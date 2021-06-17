新竹縣獲配13000劑疫苗自15日開始接種計畫，13鄉鎮市衛生所陸續為民眾接種，為了體貼高齡者、行動不便者，護理師還前往車上為民眾接種，以「得來速」的便利、貼心，省去高齡者行動、等候的時間。

新竹縣此波疫苗接種計畫，提供87歲以上、原住民77歲以上長者優先施打，由於部分民眾行動不便，護理師、醫師還前往車旁問診、接種疫苗，並請民眾在車上於現場等候30分鐘，觀察有無接種後不良反應，才讓民眾離去。

新豐鄉衛生所主任醫師陳陞元表示，若遇到高齡者不便下車的狀況，醫護團隊會告知陪同家屬「免下車」，並由家屬代抽號碼牌並完成報到手續，醫護團隊會先評估接種者的體溫、血壓等狀況，並由醫師問診後，在施打疫苗，接種後護理師也會講解注意事項，並使民眾在車上等候、觀察30分鐘，沒有異常再離開。

新豐鄉衛生所護理長劉竹瑄表示，衛生所將針筒自3cc改為1cc，更能精準抽取疫苗，減少浪費，也更換針頭，降低注射的疼痛感及不順感，期望能為更多民眾接種疫苗。

尖石鄉衛生所也有90多歲長者前往接種疫苗，公所醫護人員也前往車上問長、接種，減少行動不便者的奔波。

新竹縣長楊文科也提醒，接獲疫苗接種通知的民眾，務必攜帶帶「通知書、健保卡、身份證」前往，在車上施打疫苗的長者，務必停留30分鐘觀察，若有不適、過敏才能及時送醫。