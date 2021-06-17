針對疫情趨緩，台北市長柯文哲16日表示，如果台北市從現在開始，每周大概下降一半的確診數，就算沒有疫苗，再給我們1個月時間，應該夠，北市要清零是做得到的。媒體人吳子嘉表示，中央政府慘了，代表疫苗不能停，也無形中給衛福部長陳時中一個壓力。

美麗島電子報董事長吳子嘉16日在《關鍵時刻》節目中表示，柯文哲有點理想化，因為他是醫生，雖然不會無的放矢，但是他不曉得這句話丟出來以後的政治效應，中央政府慘了，代表疫苗不能停了，現在已經開始施打疫苗了，是不是每一個禮拜都要打。而真正要清零的積極面工具就是疫苗，所以柯文哲這個政治效果，是一體兩面，如果這中間疫苗斷掉，那中央政府就慘了，現在陳時中聽到這句話，已經無形中給他一個壓力。

吳子嘉指出，柯文哲丟出清零這個議題，是創造一個新的開始，等於說只有一個月的時間，大家就把這件事情幫他做完，不要再扯，結果中央有了壓力。而中央也想甩鍋給柯文哲。中央已經想到這個事情快結束了，結束之前需要有一個定論出來「跟我沒關係，這是柯文哲弄的」。

吳子嘉認為，疫情趨緩，民進黨就開始甩鍋，要甩給雙北，並稱是雙北害得南部人沒有辦法過正常生活。這就是把台灣分成兩種人︰一種就是支持民進黨的台灣人、一種是支持非民進黨的台灣人，然後用政治運動的方法，來鞏固這個戰場的勝利。