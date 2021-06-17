鋼價上漲的推升之下，今年鋼鐵股漲勢令人咂舌，多國鋼鐵大廠股價連番漲，但目前漲勢邁入第二階段；摩根大通分析師表示儘管鋼鐵股仍有很大的上漲空間，但並非每一支股票都是贏家，投資者應該慎選鋼鐵股，並給予美國鋼鐵「減持」評等。

後疫情時代經濟復甦，全球鋼市火熱前所未有，伴隨美國總統拜登的基建計畫，對鋼價有著推波助瀾的影響，鋼鐵價格不斷攀升，帶動全球多國鋼鐵股屢屢創高，營收、獲利表現亮眼。

《Barron’s》報導，鋼鐵股中，藉由電爐重熔廢鋼來煉鋼的生廠商表現最為亮眼，紐柯（Nucor）、 Steel Dynamics和Commercial Metals分別上漲88%、66%和53%；而主要鐵礦石和煤炭煉鋼的傳統生產商表現也不差，美國鋼鐵（United States Steel）、克里夫斯自然資源（Cleveland-Cliffs）和 安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）分別上漲54%、54%和32%。

摩根大通分析師格里克（Michael Glick）針對美國鋼鐵的最新報告指出，疫情的爆發帶動鋼市的火熱，其中熱軋鋼捲的價格今年迄今漲約65%，過去一年漲幅約224%，儘管目前漲勢些許停滯，仍於每噸1680美元的52周高點附近徘徊。

格里克表示，現階段市場上的定價反映出供需的失衡，他認為供應短期內無法跟上需求，預計今年熱軋鋼捲均價落於每噸1470美元，2022年為920美元。

大宗商品價格的下滑使得大宗商品相關的股票選股更為困難，格里克看好克里夫斯自然資源和Steel Dynamics，並給予「增持」的評等，目標價分別為每股39美元和107美元；另外，格里克給予美國鋼鐵「減持」的評級，表示該公司表現較去年確實好許多，但他更看好其他鋼鐵股。

格里克指出，克里夫斯自然資源採用傳統高爐和電爐，且自行開採鐵礦，都是他看好的原因；而和Steel Dynamics為電爐重熔中，品質最好的一家公司，此外，他也看好該公司近期擴大產能和低成本結構。

值得一提的是，儘管格里克喊賣美國鋼鐵，不過他給予的41美元的目標價，仍高於目前的股價；格里克的想法也與其他同行不謀而合，僅31%的分析師給予美國鋼鐵買進評等。