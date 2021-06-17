官田區農會位於社子的芒果烘乾加工場17日正式開工。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

官田區農會位於社子的芒果烘乾加工場17日正式開工，每次限1位農民進入。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田區今年芒果盛產，不少果農已採摘販售，為了幫農友去化芒果，官田區農會位於社子的芒果烘乾加工場17日正式開工，比往年提前1周，首日前往烘芒果的民眾還不多，只有20多人，農會也提醒民眾要遵守防疫措施。

官田區農會總幹事林定億表示，官田區芒果栽種面積300多公頃，預估產量比去年好，以往果農會至渡拔里芒果市場擺攤，但近來果農怕群聚，反而移往南171線與省道上擺攤。

林定億說，為了幫農友去化芒果，除了提早啟動代客烘芒果，也拜託區內加工廠早點開始收購芒果加工。為避免削芒果工人群聚，農會自有品牌芒果乾則暫緩烘焙，將視疫情狀況再進行。

此外，農會也啟動愛文鮮果銷售，6公斤裝每箱350元，含運500元，兩箱合購含運900元，希望民眾踴躍預購，幫助官田芒果農。

林定億表示，為了防疫，芒果烘焙加工場實施實聯制，每次限1位農民進入，也請民眾配合戴口罩、量測額溫、酒精消毒。