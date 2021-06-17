勞動部今年推出的「勞工紓困貸款」15日開始申請，截至17日下午5時為止，總計有93萬5345件，不僅單日新增逾26萬件，同時也遠遠超出50萬的名額，而累計核貸數也來到19萬1275件，目前尚未撥款。

勞工紓困貸款申請數量爆表，勞動部表示，目前仍會持續收件，由於勞工申請後，尚有聯徵、核貸等作業，勞動部將依核貸情形，向行政院爭取預算。

行政院拍板紓困4.0，勞動部15日推出每人最高10萬元的「勞工紓困貸款」，據統計，截至17日下午5時，申請件數93萬5345件，單日增加26萬7756件，核貸數19萬1275件，單日新增12萬2787件。

勞動部15日推出「勞工紓困貸款」，適用條件為受疫情影響之本國籍、年滿20歲，且108年度或是109年度個人各類所得總額在50萬以下的勞工，或是申請日前12個月有參加勞保超過半年、或3個月勞保投保薪資2萬4000元以上；若未參加勞保者，可以提出像是工作收入、銀行存摺或不動產證明文件等資料作為工作事實證明。

貸款方案內容與去年相同，每人最高可貸新台幣10萬元，由信保基金提供10成信用保證，貸款期間為3年，利率1.845％，第一年利息由勞動部補貼，貸款的前6個月為寬限期，第7個月到第12個月起每月攤還本金，第2年起按月攤還本金與利息，換算下來勞工只需負擔後2年貸款利息總計約1554元。