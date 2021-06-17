泰國公共衛生部門發現，2019冠狀病毒疾病的印度變種病毒病例持續增加，憂心印度變種病毒恐怕會成為未來2到3個月泰國疫情的主要趨勢。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，公共衛生部醫藥科學署（Medical Sciences Department） 署長蘇帕吉（Supakit Sirirak）昨天在一場媒體簡報中表示，這週已經在9個府發現了137例印度變種病毒病例，其中有86例在曼谷，他擔憂印度變種病例在持續增加。

蘇帕吉指出，6月初開始在泰國發現印度變種病毒以來，有20個府共通報496起印度變種病毒病例，其中有404起在曼谷。

蘇帕吉說，目前泰國確診病例的病毒仍以英國變種為主，占了89.6%，但是他們觀察到印度變種病毒有增加的趨勢，因為印度變種病毒傳播速度比英國變種快了40%，這也是現在全世界都在擔憂的狀況。

他表示，政府會密切監控情況，如果印度變種病毒病例持續增加，必要的時候要採取措施對抗這個病毒。

他指出，由於泰國印度變種病毒第一個病例是在建築工地發現，目前相關病例多是和建築工地工人有密切接觸的人，除此之外，在曼谷3家醫院共發現了10起印度變種病毒病例。

泰國今天宣布新增3129例確診病例，累計達到20萬7724人 ，其中1555人死亡、17萬2316人康復出院、3萬3853 人住院治療中。