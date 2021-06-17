水上槍擊案現場影片，被害人家屬提供

23歲梁姓現役軍人疑不甘心遭到兵變，16日傍晚南下嘉義縣水上鄉，當街與王姓前女友談判，監視器畫面可見到，旁邊有多位鄉親走來走去看熱鬧，梁男仍當眾拿出預藏手槍朝王女胸口開槍，第一槍卡彈，立刻再補一槍正中王女胸口，王女表哥見狀隨即上前壓制梁男，但王女到院前已無呼吸心跳，醫院搶救不治。

據ETtoday新聞雲報導，嘉義地檢署檢察官相驗並對梁姓被告實施遠距訊問，認梁姓被告涉有殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，加上為求溯源槍枝取得方式，有相當理由有逃亡及串證之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

警方調查，在北部服兵役的23歲梁姓嫌犯，昨南下水上鄉找22歲王姓前女友要求復合，原本王女避不見面，梁得知王女近來因疫情影響沒工作，極可能住在水上鄉柳鄉村的阿姨家，昨日主動找上門，2人站在門口談判，王女表哥、表妹因擔心她的安危也陪在一旁，附近還有鄰居走來走去。

監視器畫面可看到，梁男在眾目睽睽之下，掏出手槍朝王女胸口開槍，第一槍卡彈，馬上補第2槍，王女表哥見狀馬上將梁男制伏在地。就在旁邊的表哥見梁男拿出手槍為何沒有反應？據表哥表示，梁男拿出槍來時一直發出「喀喀喀」聲音，卻沒有擊發，他以為只是玩具槍，直到開第二槍才發現是真槍。