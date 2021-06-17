第三級警戒持續延長至28日，許多企業面臨營運停擺、員工染疫等壓力，在旅行社業務全面熄火的時刻，可樂旅遊為保障員工健康安全，嚴格落實居家與分流上班機制，更超前部署為全體員工投保「保障型防疫險」，讓員工們無論居家上班或公司上班，都有更多一分保障。

防疫視同作戰，企業一旦有人染疫，不但嚴重影響企業營運，更直接波及員工生計及其家庭。可樂旅遊將每位員工視為最珍貴的家人和工作夥伴，6月2日金管會同意推出集體投保的暫行措施後，立即向「和泰產險公司」洽商投保方案，針對可樂旅遊全體上千名員工進行最高等級防疫險投保作業，內容包含：疫苗接種後，出現不良事件之保障，如住院日額保險金、加護病房日額保險金、出院慰問金等，此外，也包含因法定傳染病須接受治療，以及受衛生主管機關隔離處置之保障，如確診補償保險金、住院日額保險金、負壓隔離病房或加護病房保險金、隔離費用補償等。

面對COVID-19全球蔓延，海嘯區的旅遊產業二度造成衝擊。自去年可樂旅遊針對內部員工推動「關懷計畫」，每日早、午落實體溫測量，超過37.5度護理師主動關心慰問，並做護理諮詢紀錄；櫃台也提供酒精消毒、訪客實名制管理，今年因應第三級警戒，擴大增加居家上班關懷規範，全面啟動行動辦公室系統平台，讓員工居家也能工作，同時也能讓員工完成自主管理回報，系統主管也可隨時上線了解並視訊關懷問候。

近期因商務、就學及探親需求，「機票漲價」、「赴美潮」成為熱門話題。也因應市場需求增加，可樂旅遊彙集了多年的航空、國際訂房資源，並與在地分包商詳細了解當地狀況，提供最適機票或機+酒等產品。可樂官網也推出熱門城市自由配元件組合，以及相關出入境注意須知，讓旅客精打細算之餘，更須了解檢疫規範。此外，全台23個營業據點皆有業務人員提供諮詢訂購，或使用可樂旅遊[email protected]一對一諮詢服務。