因應全台防疫警戒，企業異地辦公分流需求大增，國泰飯店觀光事業旗下全台HOTEL COZZI和逸飯店和MADISON TAIPEI慕軒飯店推出「行動辦公室」專案，即日起至9月30日止，將明亮舒適客房打造成安靜且適合獨立工作的辦公空間，平日日租8小時每人每房只要900元起，免費提供茶飲與咖啡，再加碼招待輕食早餐，額外加價1,200元更享原客房住宿一晚與精選紅酒一瓶。

凡於平日周一至周五，租用和逸飯店．台北民生館、台南西門館、高雄中山館每人每房只要900元，慕軒飯店、COZZI Blu和逸飯店．桃園館每人每房1,000元，每房最多兩位賓客，早上7點至10點間即可入房辦公彈性使用8小時，可享用無限暢飲咖啡茶飲、高速網路、獨立衛浴空間，並提供影印、傳真、掃描等服務，飯店再加碼贈送美味質感早點，且享館內餐廳消費8折優惠。

此外，疫情期間想減少移動，可額外加價1,200元入住原客房一晚，以小資價體驗星級飯店完整旅宿服務，飯店更免費招待精選紅酒一瓶，部分館別可租借瑜珈墊至房內舒緩筋骨使用，好好放鬆休息提升隔日工作動力。

國泰飯店觀光事業旗下飯店均實施24小時訪客實聯制、體溫測量、公共區域與客房依循防疫標準整潔消毒，以最高標準嚴格落實各項防疫措施，營造安心舒適工作環境，細心打點成為商務人士的強力後盾。